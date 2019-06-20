В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-20T13:19:46+03:00

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В четверг, 20 июня, в Сызрани в промышленной зоне произошел пожар на свалке мусора. Об этом сообщили местные жители.

- Сообщение о возгорании поступило в 5:00. В 2 км западнее от Сызрани происходит тление мусора отдельными очагами на площади 120 квадратных метров. Открытого горения нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас на месте происшествия работают 10 человек и 5 единиц техники как специальной, так и инженерной.

ИСТОЧНИК KP.RU