В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
На месте работает специальная и инженерная техника
Фото: КТВ-Луч
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В четверг, 20 июня, в Сызрани в промышленной зоне произошел пожар на свалке мусора. Об этом сообщили местные жители.
- Сообщение о возгорании поступило в 5:00. В 2 км западнее от Сызрани происходит тление мусора отдельными очагами на площади 120 квадратных метров. Открытого горения нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Сейчас на месте происшествия работают 10 человек и 5 единиц техники как специальной, так и инженерной.
ИСТОЧНИК KP.RU