2019-06-20T13:25:12+03:00
Общество

Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру

Анастасия МЫШКИНА
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Вот здесь и прописан Павел ОбревкоВот здесь и прописан Павел Обревко
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Павел Обревко, бывший артист театра кукол записал обращение на прямую линию с президентом РФ. Он рассказал, что прописан в здании Следственного управления Самарской области. Все дело в том, что раньше артист жил в здании гостиницы "Театральная". Затем здание передали в ведение ГУ МВД РФ по Самарской области. Артистам обещали дать жилье - это было 20 лет назад.

- Мне жилья так и не дали, помогите, - обращается к президенту Павел.

В доказательство экс-актер прродемонстрировал свой паспорт, согласно штампу в котором он действительно живет в здании, где работают следователи. Он просит разобраться, почему при выселении он так и не получил квартиру.

Самарский актер более 20-ти лет живет с пропиской в здании следственного управления ГУ МВД.Самарский актер Павел Обревко, прописанный в здании, где уже 20 лет размещается управление МВД по Самарской области, записал обращение для прямой линии президента, попросив В.В.Путина помочь с жильём, обещанном при расселении бывшего общежития гостинцы "Театральная"

ИСТОЧНИК KP.RU

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