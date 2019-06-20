В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-20T13:59:02+03:00

В Тольятти детям выплатят по 10 тыс рублей Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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В Тольятти выплатят по 10 тыс. рублей семьям, в которых 20 июня родились дети. Так в автограде решили отпраздновать исторический день рождения Тольятти. Если же родится двойня или тройня, то пособие выплатят на каждого.

- Единовременное пособие выплатит Департамент социального обеспечения администрации г.о. Тольятти. Деньги перечислят на лицевой счет одного из родителей, - отметили в администрации.

Чтобы получить выплаты, нужно в МАУ МФЦ принести следующие документы:

- заявление на предоставление единовременного пособия, с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации, и письменное согласие на обработку персональных данных;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (паспорт гражданина Российской Федерации), подавшего заявление, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории городского округа Тольятти, с предъявлением подлинника для сверки;

- копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей), родившихся 20 июня, с предъявлением подлинника (подлинников) для сверки.

Адреса приема документов:

- департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти (б-р Ленина, 15, каб. 56, тел. 54-41-94);

- МАУ "МФЦ" (единый контактный телефон 51-21-21, информация о месте расположения центров и офисов МАУ "МФЦ" размещена на сайте http://mfc63.samregion.ru/mfc).

Сроки подачи документов с 20 июня по 29 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU