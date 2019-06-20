2019-06-20T13:59:02+03:00
Общество

В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города

Официально свой день рождения автоград празднует 20 июня
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
В Тольятти детям выплатят по 10 тыс рублейВ Тольятти детям выплатят по 10 тыс рублейФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

В Тольятти выплатят по 10 тыс. рублей семьям, в которых 20 июня родились дети. Так в автограде решили отпраздновать исторический день рождения Тольятти. Если же родится двойня или тройня, то пособие выплатят на каждого.

- Единовременное пособие выплатит Департамент социального обеспечения администрации г.о. Тольятти. Деньги перечислят на лицевой счет одного из родителей, - отметили в администрации.

Чтобы получить выплаты, нужно в МАУ МФЦ принести следующие документы:

- заявление на предоставление единовременного пособия, с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации, и письменное согласие на обработку персональных данных;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (паспорт гражданина Российской Федерации), подавшего заявление, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории городского округа Тольятти, с предъявлением подлинника для сверки;

- копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей), родившихся 20 июня, с предъявлением подлинника (подлинников) для сверки.

Адреса приема документов:

- департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти (б-р Ленина, 15, каб. 56, тел. 54-41-94);

- МАУ "МФЦ" (единый контактный телефон 51-21-21, информация о месте расположения центров и офисов МАУ "МФЦ" размещена на сайте http://mfc63.samregion.ru/mfc).

Сроки подачи документов с 20 июня по 29 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»
Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева
В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки
Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру
В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»
Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков
Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»
В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках