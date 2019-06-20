В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-20T14:04:51+03:00

За предложение взятки в 15 тысяч рублей фирме пришлось заплатить сумму примерно в 66 раз большую Фото: Архив "КП"

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В Тольятти привлекли к ответственности фирму, которая пыталась подкупить полицейского. За предложение взятки в 15 тысяч рублей компании пришлось заплатить сумму примерно в 66 раз большую.

- Было установлено, что представитель ООО предложил полицейскому взятку за несоставление административного протокола за реализацию алкогольной продукции на розлив без лицензии. По данному факту было возбуждено дело по статье «Незаконная передача, предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В марте этого года суд признал компанию виновной и назначил штраф в 1 миллион рублей. Недавно фирма полностью оплатила всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU