2019-06-20T14:04:51+03:00
Общество

В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского

Компания хотела избежать наказания за розлив алкоголя без лицензии
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
За предложение взятки в 15 тысяч рублей фирме пришлось заплатить сумму примерно в 66 раз большуюЗа предложение взятки в 15 тысяч рублей фирме пришлось заплатить сумму примерно в 66 раз большуюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тольятти привлекли к ответственности фирму, которая пыталась подкупить полицейского. За предложение взятки в 15 тысяч рублей компании пришлось заплатить сумму примерно в 66 раз большую.

- Было установлено, что представитель ООО предложил полицейскому взятку за несоставление административного протокола за реализацию алкогольной продукции на розлив без лицензии. По данному факту было возбуждено дело по статье «Незаконная передача, предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В марте этого года суд признал компанию виновной и назначил штраф в 1 миллион рублей. Недавно фирма полностью оплатила всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»
Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева
В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города
Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки
Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру
В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»
Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков
Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»
В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках