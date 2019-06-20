2019-06-20T16:14:22+03:00
Общество

Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева

Горожане засомневались, что разрешение на возведение высотки было выдано законно
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Высотное здание строят в историческом центре СамарыВысотное здание строят в историческом центре СамарыФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Жители Самары возмутились строительством нового жилого дома неподалеку от площади имени В.В. Куйбышева. Здание в 12 этажей возводят на улице Галактионовской, 81-83. Горожане засомневались, что разрешение на строительство высотки в историческом центре было выдано законно.

- Каким образом ООО «Воля» получило разрешение на строительство 12-этажного здания в самом центре города, в 100 метрах от площади Куйбышева? Почему это произошло в нарушение зон охраны объектов культурного наследия? - обратились самарцы к главе Самары Елене Лапушкиной и губернатору области Дмитрию Азарову.

На обращение отреагировали представители регионального министерства строительства. Они заявили, что разрешение было выдано на основании решения суда. Компании «Воля» в ходе судебных процессов удалось добиться снятия ограничений на строительство неподалеку от памятников архитектуры. Как выяснилось, когда предыдущая компания, чьим правопреемником является ООО «Воля», получала разрешительную документацию на этот участок, охранных зон объектов культурного наследия еще не было.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

"У него грудь женская!" - как в Самаре создавался знаменитый монумент на площади Славы

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Такое в Самаре впервые: в Курумоч прибыли 40 однодвигательных самолетов
"Тяжело жить на 10 тысяч": смс-вопрос из Самары открыл прямую линию с Владимиром Путиным
В почтовых отделениях Самары покажут видеорекламу
В Самаре до конца лета обновят 83-летний дом на Победе
В Самаре на маршрутах № 8 и 45 увеличат число автобусов
«Для детей с особенностями развития мир устроен по-другому»: в «Особой Афинской школе» Самарской области завершился учебный год
Самарские выпускники прибыли в Москву на Кремлевский бал
В Самаре будут судить женщину, по вине которой на ребенка упала глыба снега
Два самарских молодежных коллектива поборются за победу в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
В Самаре часть улицы Некрасовской перекрыли до ночи 23 июня
Жители Самары смогут бесплатно проверить, нет ли у них меланомы и рака кожи
А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»
В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города
Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки
Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру
В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»
Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков
Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»
В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках