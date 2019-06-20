Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-20T16:14:22+03:00

Горожане засомневались, что разрешение на возведение высотки было выдано законно

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Жители Самары возмутились строительством нового жилого дома неподалеку от площади имени В.В. Куйбышева. Здание в 12 этажей возводят на улице Галактионовской, 81-83. Горожане засомневались, что разрешение на строительство высотки в историческом центре было выдано законно.

- Каким образом ООО «Воля» получило разрешение на строительство 12-этажного здания в самом центре города, в 100 метрах от площади Куйбышева? Почему это произошло в нарушение зон охраны объектов культурного наследия? - обратились самарцы к главе Самары Елене Лапушкиной и губернатору области Дмитрию Азарову.

На обращение отреагировали представители регионального министерства строительства. Они заявили, что разрешение было выдано на основании решения суда. Компании «Воля» в ходе судебных процессов удалось добиться снятия ограничений на строительство неподалеку от памятников архитектуры. Как выяснилось, когда предыдущая компания, чьим правопреемником является ООО «Воля», получала разрешительную документацию на этот участок, охранных зон объектов культурного наследия еще не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU