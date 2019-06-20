А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-20T14:36:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Тольяттинские любители хоккея негодуют из-за того, что «Крыльям Советов» ищут спонсоров, а «Ладе», по их мнению, нет. Сообщество болельщиков тольяттинского клуба обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и к министру спорта региона Дмитрию Шляхтину за разъяснениями.

- Вот какие-то переговоры вы там по «КС» ведете, инвесторов находите. А про ХК «Лада» потом будете говорить, что частных спонсоров найти сложно? А искать их кто-нибудь собирается?

В минспорте области болельщикам ответили следующее:

- Вопрос поиска спонсоров для ХК «Лада» никто не снимал.

Вот такие горькие шутки у болельщиков «Лады». Фото: vk.com/hclada

Напомним, недавно глава региона Дмитрий Азаров встретился в Москве с потенциальными партнерами «Крыльев Советов». Пресс-служба областного правительства назвала переговоры результативными.

Ранее власти Самарской области неоднократно заявляли, что планируют сократить долю бюджетных денег в клубах. Сейчас и «КС», и «Лада» спонсируются в основном из областной казны. Отметим, что одной из причин исключения «Лады» из КХЛ стал большой процент бюджетных средств в клубе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Симбиоз науки и практики: почему жидкие удобрения такие эффективные?

ПАО «КуйбышевАзот» представил свою продукцию на Всероссийском дне поля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU