Жители Самары смогут бесплатно проверить, нет ли у них меланомы и рака кожи

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-20T15:43:50+03:00

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В пятницу, 21 июня, в Самаре на набережной реки Волги у Первомайского спуска пройдет акция по профилактике злокачественных новообразований кожи. Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00.

- На набережной будут организованы «Палатки здоровья». Участников мероприятия научат приему самостоятельного обследования кожи и познакомят с мерами профилактики меланомы. Также жители и гости города смогут получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера, - сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что подобные акции в Самарской области проводятся ежегодно. Они напоминают жителям о важности прохождения осмотров у специалистов и необходимости бережного отношения к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU