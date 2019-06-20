Жители Самары смогут бесплатно проверить, нет ли у них меланомы и рака кожи
В пятницу, 21 июня, в Самаре на набережной реки Волги у Первомайского спуска пройдет акция по профилактике злокачественных новообразований кожи. Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00.
- На набережной будут организованы «Палатки здоровья». Участников мероприятия научат приему самостоятельного обследования кожи и познакомят с мерами профилактики меланомы. Также жители и гости города смогут получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера, - сообщили в региональном правительстве.
Отметим, что подобные акции в Самарской области проводятся ежегодно. Они напоминают жителям о важности прохождения осмотров у специалистов и необходимости бережного отношения к своему здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU