Два самарских молодежных коллектива поборются за победу в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-20T16:58:09+03:00

Представлять регион на окружном этапе конкурса предстоит студентам из института культуры и ребятам из студии «Дорога добра»

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В Самарской области подвели итоги регионального этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье», участие в котором принимают детские и молодежные коллективы. В номинации «Лучший студенческий коллектив» победили студенты учебного театра Самарского государственного института культуры со спектаклем «Аленький цветочек». А в номинации «Лучший школьный коллектив» победителем стала эстрадная студия «Дорога добра» с мюзиклом «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями».

- Здорово, что в фестивале приняли участие самые разные коллективы, что так сильно движение самодеятельного театра. Впечатление от их выступлений осталось очень приятное, – отметил член жюри, руководитель смены «Культурный БУМ!» молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» Сергей Кривчиков.

Теперь победителям регионального этапа фестиваля предстоит побороться за победу в окружном этапе. Он пройдет с 1 августа по 31 октября. Отметим, что коллективы, которых признают лучшими на окружном этапе, наградят памятными знаками, а также им дадут гранты на постановку новых спектаклей. Что касается лауреатов конкурса в индивидуальных номинациях, то они получат призы и ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU