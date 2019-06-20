В Самаре будут судить женщину, по вине которой на ребенка упала глыба снега

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-20T15:48:08+03:00

К счастью, мальчик не получил серьезных повреждений

Изменить размер текста: A A

Накануне, 19 июня, в Промышленном районе областной столице сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение в отношении гражданки Усмановой. Ей вменяют выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности.

- Установлено, что Усманова, являясь мастером РЭУ-3 "ПЖРТ Промышленного района", вопреки требованиям ЖК РФ и иных правовых актов до 16 февраля ненадлежащим образом выполняла обязанность по очистке кровли дома № 200 на проспекте Кирова, - рассказали "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

В результате этой халатности 16 февраля на 11-летнего мальчика с крыши указанного дома упала снежная масса. Он получил травмы, которые, к счастью, не повлекли серьезных последствий.

Расследование дела занимались в районном следственном отделе СУ СК по региону. Рассматривать все обстоятельства по существу будут в суде Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU