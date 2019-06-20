2019-06-20T16:20:55+03:00
Общество

«Для детей с особенностями развития мир устроен по-другому»: в «Особой Афинской школе» Самарской области завершился учебный год

Малыши с аутизмом получали новые навыки социального взаимодействия: учились облекать просьбу в слова, сидеть спокойно на занятиях, замечать других детей
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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«Занятия» в «Афинской школе» закончились, но организаторы не планируют сворачивать проект. В сентябре для детей откроется «Центр развития социального интеллекта». Фото: www.dobro.live«Занятия» в «Афинской школе» закончились, но организаторы не планируют сворачивать проект. В сентябре для детей откроется «Центр развития социального интеллекта». Фото: www.dobro.live
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15 июня в «Особой Афинской школе» - проекте некоммерческой организации музейно-образовательного центра «Школа – Музей – Культура» из Самарской области – закончился «учебный» год. Почти год дети с ментальными нарушениями здоровья ходили за занятия, чтобы получить новые навыки социального взаимодействия.

- Для детей с особенностями развития мир устроен по-другому, - рассказывает ведущий психолог проекта Иван Титков. - История, где ребенок усваивает социальные нормы поведения, общаясь со сверстниками, взрослыми, семьей - не про них. Чтобы освоить навык приветствия других людей, некоторым нашим «афинянам» понадобилось несколько месяцев. Но результаты детей очень радуют нас и родителей. Например, гиперактивные Андрей и Максим уже могут целый час сидеть спокойно на занятиях и не тревожить других детей, Иван научился замечать других детей и эмоционально их приветствовать, Денис освоил навык облекать просьбу в слова, Алена - соблюдать чужие границы…

Иван отмечает, что самое важное в работе участников проекта – когда с детьми происходят хорошие истории в развитии. Сейчас ребята ушли на летние каникулы.

- Надо отметить, что часть детей готовили к этому заранее - не каждый ребенок с аутизмом готов принять без срывов изменения в своем расписании. А то, что наша «Афинская школа» вписана в расписание недели у детей, нам сообщили почти 90% родителей. Двое детей даже выучили название дней недели, чтобы не пропускать занятия. Чем не хорошая история в развитии? – отметил Иван Титков.

Основной формат «Афинской школы» - еженедельные комплексные занятия в группе, с психологом и специалистом по декоративно-прикладному творчеству. Специфика проекта в широком использовании картин художников для коммуникации группы. Фокус внимания в работе специалистов - на развитии коммуникативных навыков и адаптации ребенка в среде сверстников, повышение самооценки.

«Занятия» в «Афинской школе» закончились, но организаторы не планируют сворачивать проект. В сентябре для детей откроется «Центр развития социального интеллекта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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