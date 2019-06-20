2019-06-20T16:27:26+03:00
Общество

В Самаре на маршрутах № 8 и 45 увеличат число автобусов

Изменения решили внести после обращений пассажиров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ООО "СамараАвтоГаз"Фото: ООО "СамараАвтоГаз"
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В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 8, который курсирует от Безымянского рынка до поселка Падовка, а также на маршруте № 45, который пролегает между автостанцией «Аврора» и Жигулевскими садами. Сделать это решили, ориентируясь на пожелания пассажиров

- С 21 июня на маршруте № 8 будет запущен более вместительный автобус, а с 24 июня на маршруте № 45 увеличится число автобусов, - сообщили в пресс-службе компании «СамараАвтоГаз».

Как отмечают представители перевозчика, количество автобусов № 45 решили увеличить из-за того, что этот маршрут очень популярен среди дачников. Добавление машин на этот маршрут позволит сократить интервал движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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