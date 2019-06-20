В Самаре до конца лета обновят 83-летний дом на Победе

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-20T16:53:33+03:00

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В Самаре в этом году реконструируют фасад дома № 96 по улице Победы, которое было построено еще в 1936 году из силикатного кирпича. Пока стены здания «украшают» многочисленные трещины, а балконы так и норовят рассыпаться, но уже к концу лета рабочие должны полностью привести его в порядок. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Самарской области.

- Основная проблема дома – это массовое разрушение кирпичной кладки на примыкании с крышей. Местами ее нет вовсе. Нам приходилось вытаскивать по два кирпича и заново все перекладывать. На данный момент осталось два таких проблемных места. Работа на них ведется, - рассказал представитель подрядной организации Ярослав Болтнев.

Сейчас рабочие занимаются восстановлением лицевой части дома. Это один из сложных этапов работы, потому что на фасаде много различных архитектурных элементов. Ремонт подрядчик планирует завершить до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU