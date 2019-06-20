2019-06-20T16:53:33+03:00
Общество

В Самаре до конца лета обновят 83-летний дом на Победе

Весь фасад здания испещрен многочисленными трещинами
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Фонд капитального ремонта Самарской областиФото: Фонд капитального ремонта Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре в этом году реконструируют фасад дома № 96 по улице Победы, которое было построено еще в 1936 году из силикатного кирпича. Пока стены здания «украшают» многочисленные трещины, а балконы так и норовят рассыпаться, но уже к концу лета рабочие должны полностью привести его в порядок. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Самарской области.

- Основная проблема дома – это массовое разрушение кирпичной кладки на примыкании с крышей. Местами ее нет вовсе. Нам приходилось вытаскивать по два кирпича и заново все перекладывать. На данный момент осталось два таких проблемных места. Работа на них ведется, - рассказал представитель подрядной организации Ярослав Болтнев.

Сейчас рабочие занимаются восстановлением лицевой части дома. Это один из сложных этапов работы, потому что на фасаде много различных архитектурных элементов. Ремонт подрядчик планирует завершить до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Такое в Самаре впервые: в Курумоч прибыли 40 однодвигательных самолетов
"Тяжело жить на 10 тысяч": смс-вопрос из Самары открыл прямую линию с Владимиром Путиным
В почтовых отделениях Самары покажут видеорекламу
В Самаре на маршрутах № 8 и 45 увеличат число автобусов
«Для детей с особенностями развития мир устроен по-другому»: в «Особой Афинской школе» Самарской области завершился учебный год
Самарские выпускники прибыли в Москву на Кремлевский бал
В Самаре будут судить женщину, по вине которой на ребенка упала глыба снега
Два самарских молодежных коллектива поборются за победу в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
В Самаре часть улицы Некрасовской перекрыли до ночи 23 июня
Жители Самары смогут бесплатно проверить, нет ли у них меланомы и рака кожи
А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»
Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева
В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города
Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки
Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру
В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»
Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков
Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»
В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках