2019-06-20T17:00:48+03:00
Умные вещи

В почтовых отделениях Самары покажут видеорекламу

Самара стала одним из первых городов в России в этом проекте
Кирилл КАРИМОВ
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Почта России и «Ростелеком» выбрали Самару одним из первых городов для запуска проекта федерального масштаба, направленного на развитие российского рынка цифровой рекламы. Решение основано на технологии централизованного управления видеоконтентом на специализированных видеопанелях, установленных в почтовых отделениях.

«Ростелеком» выступает инфраструктурным оператором проекта. Компания предоставляет каналы передачи данных, устанавливает специально разработанные моноблоки, объединяющие в себе профессиональную видеопанель и медиаплеер, а также поставляет программное обеспечение и облачные решения для хранения и централизованного управления показами.

В перспективе техническое решение позволит автоматически формировать контент для целевых групп в соответствии с возрастом и полом, проводить рекламные кампании и управлять ими, а также формировать отчеты об аудитории и анализировать эффективность видеороликов.

Клиенты смогут размещать свои ролики как в одном отделении почтовой связи, так и задействовать рекламные поверхности в нескольких подразделениях почты города, региона, группы регионов или всей страны. Это удобно как для индивидуальных предпринимателей и сегмента МСБ, так и крупных федеральных компаний, которым нужен большой охват аудитории.

Директор по стратегическим проектам «Ростелекома» Данила Бурметьев:

«Видеопанели специально разработаны для проекта с Почтой России. Цифровые экраны надежно защищены от вандалов. Они легкие и обладают максимальным углом обзора. Это дает возможность просматривать ролики в отличном качестве с любого ракурса. Посетители почтовых отделений смогут узнавать новости региона, получать информацию об актуальных предложениях ближайших магазинов, салонов красоты, клиник, ресторанов и кафе».

Антанас Пупялис, главный специалист по аналитике и развитию блока почтового бизнеса социальных услуг Почты России:

«В Самарской области 770 отделений связи. Их ежедневно посещают более 40 тыс. наших клиентов. Среднестатистический посетитель проводит на почте 10 минут. Рекламодатели могут размещать видеоконтент на площадках, расположенных вблизи рекламных объектов, и выбирать время для трансляции роликов, чтобы максимально охватить потенциальных потребителей продукта».

Проект трансляции видеорекламы в почтовых отделениях Самары стал логическим продолжением подписанного в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором ФГУП «Почта России» Николем Подгузовым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским соглашения о сотрудничестве компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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