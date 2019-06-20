"Тяжело жить на 10 тысяч": смс-вопрос из Самары открыл прямую линию с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-20T17:12:43+03:00

На прямую линию прорвался только один вопрос из Самары

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Только один вопрос жителя Самарской области прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. С него и начался разговор: вопрос зачитала ведущая, его прислали в специальном приложении. Обратился к главе государства Владимир Ненашев. Вопрос был достаточно общий:

- Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится хотя бы чуть-чуть? Очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч, - говорилось в сообщении.

Правда, Владимир Путин отвечал не конкретно на этот вопрос. Следом за сообщением включили видеообращение из Калининградской области, от сотрудника МЧС, который работает на пожарах. Так что отвечал глава страны на несколько вопросо сразу. Он отметил, что необходимо на местном уровне проверять, что происходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/715680" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о низких зарплатах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- Мы довели минимальный уровень оплаты труда до прожиточного минимума, это 11280 рублей, - подчеркнул Владимир Путин. И заметил, что выдавать меньше просто не имеют права, если человек работает на полную ставку.

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Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU