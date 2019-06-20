2019-06-20T17:12:43+03:00
Общество

"Тяжело жить на 10 тысяч": смс-вопрос из Самары открыл прямую линию с Владимиром Путиным

Владимир Ненашев поинтересовался, когда в России наладится жизнь
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
На прямую линию прорвался только один вопрос из СамарыНа прямую линию прорвался только один вопрос из Самары
Изменить размер текста:

Только один вопрос жителя Самарской области прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. С него и начался разговор: вопрос зачитала ведущая, его прислали в специальном приложении. Обратился к главе государства Владимир Ненашев. Вопрос был достаточно общий:

- Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится хотя бы чуть-чуть? Очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч, - говорилось в сообщении.

Правда, Владимир Путин отвечал не конкретно на этот вопрос. Следом за сообщением включили видеообращение из Калининградской области, от сотрудника МЧС, который работает на пожарах. Так что отвечал глава страны на несколько вопросо сразу. Он отметил, что необходимо на местном уровне проверять, что происходит.

Владимир Путин - о низких зарплатах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- Мы довели минимальный уровень оплаты труда до прожиточного минимума, это 11280 рублей, - подчеркнул Владимир Путин. И заметил, что выдавать меньше просто не имеют права, если человек работает на полную ставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина

Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Такое в Самаре впервые: в Курумоч прибыли 40 однодвигательных самолетов
В почтовых отделениях Самары покажут видеорекламу
В Самаре до конца лета обновят 83-летний дом на Победе
В Самаре на маршрутах № 8 и 45 увеличат число автобусов
«Для детей с особенностями развития мир устроен по-другому»: в «Особой Афинской школе» Самарской области завершился учебный год
Самарские выпускники прибыли в Москву на Кремлевский бал
В Самаре будут судить женщину, по вине которой на ребенка упала глыба снега
Два самарских молодежных коллектива поборются за победу в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
В Самаре часть улицы Некрасовской перекрыли до ночи 23 июня
Жители Самары смогут бесплатно проверить, нет ли у них меланомы и рака кожи
А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»
Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева
В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города
Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки
Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру
В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»
Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков
Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»
В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках