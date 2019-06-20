Такое в Самаре впервые: в Курумоч прибыли 40 однодвигательных самолетов

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-20T17:18:30+03:00

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Впервые международный аэропорт Курумоч принял крупнейшее в Европе ежегодное авиаралли Rallye Aéro France. В нашем аэропорту сели сразу семнадцать двухместных и четырехместных однодвигательных самолетов. В их числе Mooney M20E, Cessna 182, Piper PA28, Cirrus SR22, и Lancair Legacy. Всего в Курумоч прибыли около 40 путешественников.

Авиаралли стартовало 8 июня в французском городе Кольмар. В этом году маршрут проходит через Чехию, Литву, Эстонию, Турцию, Грецию и Албанию, основной этап – через Россию. Участники уже посетили Псков, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург. После остановки в Самаре авиаралли отправятся в Волгоград, Краснодар и Сочи.

Предоставлено пресс-службой аэропорта

Справка КП: Первое Rallye Aéro France состоялось в 1995 году. Участвовать в нем могут пилоты-любители на самолетах с размахом крыла не более 11 метров и максимальной взлетной массой не выше 2 тонн. Россия принимает такой уникальный перелет впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU