В Самаре двух полицейских подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-20T19:38:54+03:00

Следствие считает, что 10 июня полицейские получили 310 тысяч и 40 тысяч рублей через посредников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги стражи порядка получили за то, чтобы закрыть глаза на незаконную игорную деятельность

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В Самаре завели уголовное дело на двух сотрудников полиции. Стражей порядка обвиняют по статье УК РФ «Получение взятки». Кроме того, посредничество во взяточничестве вменяют еще двух самарцам. Следствие считает, что 10 июня полицейские получили 310 тысяч и 40 тысяч рублей через посредников. Деньги им передали за то, чтобы полицейские закрыли глаза на незаконную игорную деятельность, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

- Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU