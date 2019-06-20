2019-06-20T19:38:54+03:00
Происшествия

В Самаре двух полицейских подозревают в получении взятки

Деньги стражи порядка получили за то, чтобы закрыть глаза на незаконную игорную деятельность
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Следствие считает, что 10 июня полицейские получили 310 тысяч и 40 тысяч рублей через посредников.Следствие считает, что 10 июня полицейские получили 310 тысяч и 40 тысяч рублей через посредников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре завели уголовное дело на двух сотрудников полиции. Стражей порядка обвиняют по статье УК РФ «Получение взятки». Кроме того, посредничество во взяточничестве вменяют еще двух самарцам. Следствие считает, что 10 июня полицейские получили 310 тысяч и 40 тысяч рублей через посредников. Деньги им передали за то, чтобы полицейские закрыли глаза на незаконную игорную деятельность, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

- Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ездили по клумбам, ломали арт-объекты и урны: сызранские чиновники опубликовали список похождений городских вандалов за неделю
В Сызрани спасли тонущего 18-летнего парня
Такое в Самаре впервые: в Курумоч прибыли 17 однодвигательных самолетов
"Тяжело жить на 10 тысяч": смс-вопрос из Самары открыл прямую линию с Владимиром Путиным
В почтовых отделениях Самары покажут видеорекламу
В Самаре до конца лета обновят 83-летний дом на Победе
В Самаре на маршрутах № 8 и 45 увеличат число автобусов
«Для детей с особенностями развития мир устроен по-другому»: в «Особой Афинской школе» Самарской области завершился учебный год
Самарские выпускники прибыли в Москву на Кремлевский бал
В Самаре будут судить женщину, по вине которой на ребенка упала глыба снега
Два самарских молодежных коллектива поборются за победу в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»