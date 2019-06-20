2019-06-20T21:20:34+03:00
Общество

В Самаре с 1 июля вырастут тарифы на холодную воду

Платить придется больше на 3 рубля 39 копеек за кубометр
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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С июля за воду придется платить больше.С июля за воду придется платить больше.Фото: Архив "КП"
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В Самаре с 1 июля подорожает холодная вода. По новым тарифам, опубликованным в приказе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, горожане будут платить за кубометр не 28 рублей 21 копейку, как сейчас, а 31 рубль 60 копеек. Таким образом, цена поднимется на 3 рубля 39 копеек. Однако это не единственное повышение. С 1 июля 2020 года тариф на воду поднимется еще на 3 рубля 48 копеек и составит 35 рублей 8 копеек. В 2021 году цены поднимутся до 36 рублей 48 копеек.

Кроме того, вырастут цены и на водоотведение. Вместо 14 рублей 99 копеек придется платить 17 рублей 39 копеек за каждый кубометр воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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