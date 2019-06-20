2019-06-20T21:28:15+03:00
Происшествия

В Самарской области из-за препятствий предпринимателям уголовные дела завели на специалистов Роспотребназдора и чиновника из Отрадного

В областной прокуратуре прошел брифинг начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всего же в 2019 году по материалам прокурорских проверок возбудили 4 уголовных дела.Всего же в 2019 году по материалам прокурорских проверок возбудили 4 уголовных дела.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 2019 году прокуроры Самарской области выявили 2 957 нарушений законодательства, обеспечивающего защиту прав хозяйствующих объектов, вынесли 354 протеста на незаконные правовые акты, направили в суды 7 заявлений, внесли 708 представлений об устранении нарушений и привлекли к дисциплинарной ответственности 376 лиц, а к административной ответственности 194 должностных лица. Такие цифры озвучил на брифинге начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Самарской области Александр Ляховецкий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За первый квартал этого года прокуратура привлекла к ответственности 72 должностных лиц за нарушения порядка оказания государственных и муниципальных услуг. Помимо этого, грубые нарушения при проверках нашли у Государственной жилищной инспекции региона, областного Росздравнадзора, министерства социально-демографической политики, администрации Ленинского района Самары.

- Активно прокуратурой области осуществляется надзор за соблюдением законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками исполненных государственных и муниципальных контрактов. В связи с нарушением порядка и сроков исполнения контрактных обязательств в 2019 году прокурорами возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. По итогам их рассмотрения к административной ответственности привлечено 20 должностных лиц, - отметил Ляховецкий.

В результате удалось добиться погашения долгов на сумму больше 940 млн рублей.

Некоторых должностных лиц пришлось привлечь и к уголовной ответственности.

- Вступившим в законную силу приговором суда осужден руководитель Комитета по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской области, за препятствие предпринимательской деятельности. Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужила проверка прокуратуры города по факту незаконного отказа предпринимателю в принятии решения о переводе жилого помещения в нежилое, - уточнил собеседник.

Подсудимому назначили штраф – 200 000 рублей.

Кроме того, уголовное дело завели и на специалистов Роспотребнадзора в Тольятти. Они принуждали предпринимателя дать им деньги за то, чтобы не проводить внеплановые проверки.

Всего же в 2019 году по материалам прокурорских проверок возбудили 4 уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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