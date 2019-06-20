2019-06-20T22:27:45+03:00
Спорт

В первый день «Крылья Советов» продали 250 абонементов на сезон 2019/2020

С 21 июня открывается вторая точка продаж, а с 1 июля абонементы можно будет купить онлайн
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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20 июня билеты продавались только в клубном магазине «КС» на стадионе «Металлург».20 июня билеты продавались только в клубном магазине «КС» на стадионе «Металлург».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В первый день продаж абонементов на домашние игры сезона РПЛ 2019/2020 «Крылья Советов» продали 250 клубных карт. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба. При этом 20 июня билеты продавались только в клубном магазине «КС» на стадионе «Металлург». С 21 июня откроется еще одна точка продаж – в ТЦ «Сила Спорта» на Московском шоссе, а с 1 июля абонементы можно будет купить онлайн.

- Уже очень давно посещаю матчи любимой команды. Долгие годы ходил на «Металлург» и теперь всей компанией ездим на «Самара Арену». Порадовало, что при покупке абонемента можно приобрести автопропуск со скидкой по приемлемой цене, - отметил болельщик «Крыльев» Евгений Глумов.

О том, сколько стоят абонементы, а также о возможных скидках, читайте на сайте samara.kp.ru.

Напомним, сезон для «КС» начнется двумя домашними матчами. 14 июля волжане примут ЦСКА, а 21 июля в гости к «Крыльям» приедет тульский «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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