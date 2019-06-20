Пожар на Братьев Коростелевых – Вилоновской в Самаре 20 июня: горит деревянная двухэтажка

20 Июнь 23:02 2019-06-20T23:05:51+03:00

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В старой части Самары вечером в четверг, 20 июня, произошел крупный пожар. На пересечении улиц Братьев Коростелевых и Вилоновской загорелся деревянный двухэтажный дом. Об этом с места событий передает корреспондент «Комсомольской правды – Самара».

- Огонь очень сильный. И, кажется, только разгорается. На месте пожарные – пять расчетов – и бригада «скорой помощи». О погибших и пострадавших ничего пока не известно, но не исключено, что они есть, - рассказал собеседник.

На пересечении улиц Братьев Коростелевых и Вилоновской загорелся деревянный двухэтажный дом.Фото: Кирилл КАРИМОВ

О причинах пожара ничего не сообщается. Их будут устанавливать специалисты, когда пожарные справятся с огнем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/715833" frameborder="0"></iframe> В старой части Самары горит дом.Кирилл КАРИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU