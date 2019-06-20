Пожар на Братьев Коростелевых – Вилоновской в Самаре 20 июня: горит деревянная двухэтажка
В старой части Самары вечером в четверг, 20 июня, произошел крупный пожар. На пересечении улиц Братьев Коростелевых и Вилоновской загорелся деревянный двухэтажный дом. Об этом с места событий передает корреспондент «Комсомольской правды – Самара».
- Огонь очень сильный. И, кажется, только разгорается. На месте пожарные – пять расчетов – и бригада «скорой помощи». О погибших и пострадавших ничего пока не известно, но не исключено, что они есть, - рассказал собеседник.
На пересечении улиц Братьев Коростелевых и Вилоновской загорелся деревянный двухэтажный дом.Фото: Кирилл КАРИМОВ
О причинах пожара ничего не сообщается. Их будут устанавливать специалисты, когда пожарные справятся с огнем.
В старой части Самары горит дом.Кирилл КАРИМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU