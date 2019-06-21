В Самаре задержали таксиста, который катался по дорогам без прав

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-21T07:19:09+03:00

Горе-водитель уже попадался активистам из "Ночного патруля", в том числе и в пьяном виде за рулем

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В Самаре задержали таксиста, который ездил по дорогам без прав. Как сообщили в "Ночном патруле", мужчина зарегистрировался в компании- агрегаторе такси под чужими правами и начал выполнять заказы.

- Своего старого друга активисты заметили днем. Мы уже задерживали его два раза. В этот раз он оказался трезвым, ну ему организовали отпуск за счёт государства в спец приемнике на две недели. А автомобиль пока побудет на штраф стоянке, - объяснили активисты "Ночного патруля".

Оказалось, что с нарушителем здесь знакомы уже давно. Раньше он также работал в такси и даже пытался помогать движению, выявляющему нарушителей. Потом он попался за рулем пьяным и пытался "отмазаться", говоря, что он работает в "Ночном патруле". Потом его же ловили пьяным еще раз - на ул. Димитрова.

ИСТОЧНИК KP.RU