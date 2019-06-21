«Дольщики умирают, не дождавшись квартир»: генподрядчик строительства проблемного ЖК "Димитрова, 74А" покинул объект

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-21T08:00:52+03:00

Самарцы, которым «посчастливилось» приобрести в этом доме квадратные метры, уже не верят, что его достроят в 2019 году

Изменить размер текста: A A

Дольщики одного из известных самарских долгостроев ЖК «Димитрова, 74А» вновь бьют тревогу. Мало того, что строительство дома в середине мая было официально приостановлено, так еще и стало известно, что генподрядчик ООО «КапиталСтрой», которому в счет оплаты были переданы часть квадратных метров, молча, по-английски, покинул объект. Об этом «КП-Самара» сообщили дольщики. Что интересно, компания уже полностью удалила со своего сайта информацию о том, что она занимается строительством дома на улице Георгия Димитрова, 74А. Теперь, если нажать на вкладку дома, посетителей сайта встречает грустный рыжий котенок.

Генподрядчик убрал со своего сайта информацию о строительстве ЖК "Димитрова, 74А"

- 19 июня на нашем объекте были представители городской прокуратуры. Они осмотрели площадку и заявили, что взяли ее на контроль. К слову, в тот день там были только два охранника и собака. Ни строителей, ни представителей компании-застройщика на объекте не было. Мы уже не верим, что дождемся сдачи дома. Многие дольщики уже состарились, а некоторые умерли, так и не увидев своих квартир, - рассказала «Комсомольской правде - Самара» одна из дольщиц ЖК «Димитрова, 74А».

По словам дольщиков, на застройщика, которым официально выступает Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства, подан иск в суд о признании его банкротом. 17 июня должно было состояться первое заседание, однако его решили отложить до 19 июля. Как утверждают дольщики, причиной этого стало то, что президент Ассоциации не явилась в суд - она куда-то уехала на отдых. Кроме того, на сайте арбитражного суда Самарской области можно найти и еще один иск к застройщику. На этот раз заявление подала Государственная инспекция строительного надзора Самарской области, сотрудники которой в сентябре 2018 года нашли на стройке множество нарушений. Насколько известно, они до сих пор не устранены.

Министерство строительства Самарской области, в свою очередь, сообщило в Твиттере, что в отношении застройщика сейчас проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Какого именно - не уточнили. Насколько именно затянуться все эти проверки и судебные разбирательства - непонятно, но уже ясно, что дом, который обещали сдать к концу лета, достроен в этом году явно не будет.

Напомним, что ЖК «Георгия Димитрова, 74А» начали строить еще в 2004 году. Занималась этим компания «Единство». У нее не было ни четкого проекта, ни разрешения на строительство. Через два года после начала работ «Единство» остановило строительство, а в 2011 году директора компании осудили за злоупотребление полномочиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новоселье уже близко: долгострой на улице Димитрова в Самаре обещают сдать к концу лета 2019 года

Сейчас готовность объекта составляет 70% (подробности)

На застройщика проблемной долевки на Димитрова, 74А в Самаре подали в суд о признании его банкротом

По словам дольщиков, работы на объекте почти встали. Они не уверены, что дом смогут сдать в 2019 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU