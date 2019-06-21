2019-06-21T08:11:33+03:00
Происшествия

Подробности пожара на Вилоновской в Самаре: горела крыша отселенного дома

Пламя, которое охватило здание вечером 20 июня, захватило территорию в 100 квадратных метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение пламени у пожарных ушло около 40 минутНа тушение пламени у пожарных ушло около 40 минутФото: Кирилл КАРИМОВ
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Стали известны подробности пожара на пересечении улиц Вилоновской и Братьев Коростелевых в Самаре, который произошел поздно вечером в четверг, 20 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, там горел отселенный дом.

- Сообщение о возгорании на улице Вилоновской, 57 поступило в 23:21. По прибытию было установлено, что горит крыша двухэтажного отселенного дома. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, ему был присвоен повышенный ранг 1-БИС, - отметили в оперативном ведомстве.

Известно, что на тушение пламени выезжали 20 человек и 6 единиц спецтехники. Пожарные справились с огнем в 0:02. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас причины пожара устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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