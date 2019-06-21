2019-06-21T08:31:27+03:00
Общество

В Самаре в сквере Фадеева появится детская площадка в космическом стиле и три спортплощадки

Ремонт общественного пространства, который сейчас идет с опережением графика, завершат к сентябрю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается ремонт сквера имени Фадеева на проспекте Ленина. Как отмечают в городской администрации, работы, которые начались месяц назад, ведутся с опережением графика.

- Сейчас в сквере прокладывают автополив на газонах, которые планируется застелить рулонной травой. Также подрядчик приступил к укладке плитки на пешеходных дорожках и уже провел санитарную обрезку деревьев, а существующие цветущие кустарники получили обрамление в виде клумб, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Сквер станет еще более удобным и приятным местом для отдыха

Сквер станет еще более удобным и приятным местом для отдыха

В рамках проекта в сквере планируется высадить около 100 деревьев и кустарников, в том числе сосны и рябину. Кроме того, там заменят все освещение, установят урны и скамейки. Также на этой территории обустроят три современные спортивные площадки: теннисный корт, баскетбольную площадку и хоккейную коробку с трибунами. Помимо этого, по периметру сквера появится беговая дорожка, а зимой там будут прокладывать лыжню. Также в сквере на проспекте Ленина оборудуют необычную детскую площадку. На ней будет уложено антитравматическое покрытие в космическом стиле и будут использоваться водные объекты. Планируется, что благоустройство сквера будет завершено к сентябрю этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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