В Самаре дорожные полицейские могут стать тайными пассажирами автобусов
В Самаре дорожные полицейские будут притворяться пассажирами общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте ООО «СамараАвтоГаз».
- Сотрудники дорожной инспекции могут ввести практику тайного пассажира. К примеру, ветераны ГАИ будут ездить в автобусах и фиксировать все нарушения для проведения работы с сотрудниками, - сообщили в пресс-службе перевозчика по итогам заседания общественного совета при департаменте транспорта Самары.
Также в ходе мероприятия был поднят вопрос о создании в городе системы выделенных полос для общественного транспорта. Конкретные предложения по этому поводу должны разработать до конца лета.
ИСТОЧНИК KP.RU