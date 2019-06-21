В Самаре дорожные полицейские могут стать тайными пассажирами автобусов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-21T09:25:45+03:00

Сотрудники ГАИ будут ездить в общественном транспорте и выявлять нарушения

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В Самаре дорожные полицейские будут притворяться пассажирами общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте ООО «СамараАвтоГаз».

- Сотрудники дорожной инспекции могут ввести практику тайного пассажира. К примеру, ветераны ГАИ будут ездить в автобусах и фиксировать все нарушения для проведения работы с сотрудниками, - сообщили в пресс-службе перевозчика по итогам заседания общественного совета при департаменте транспорта Самары.

Также в ходе мероприятия был поднят вопрос о создании в городе системы выделенных полос для общественного транспорта. Конкретные предложения по этому поводу должны разработать до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU