2019-06-21T09:29:57+03:00
Общество

Улица Куйбышева в Самаре будет пешеходной, но не во все дни

Власти региона внесли соответствующие корректировки в закон об автомобильных дорогах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Улица Куйбышева будет перекрываться в дни спортивных и культурных мероприятийУлица Куйбышева будет перекрываться в дни спортивных и культурных мероприятийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Улица Куйбышева в Самаре все-таки будет пешеходной, правда, как и остальные дороги, только в дни различных мероприятий. Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующий документ о внесении изменений в закон.

- Проезжая часть улицы Куйбышева будет перекрываться при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, в числе которых военные парады, шествия, фестивали, которые будут проводиться по решению органов местной власти, - говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Напомним, что в первый раз улицу Куйбышева сделали пешеходной во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Там проводились различные карнавальные шествия и другие культурно-развлекательные мероприятия. Идею сделать улицу Куйбышева пешеходной на все лето предложил местный житель. Его поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Потом глава Самары Елена Лапушкина предложила законопроект о введении временных ограничений на движение транспорта по улице Куйбышева. 4 июня депутаты Самарской губдумы одобрили эту инициативу во втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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