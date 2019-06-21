Улица Куйбышева в Самаре будет пешеходной, но не во все дни

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-21T09:29:57+03:00

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Улица Куйбышева в Самаре все-таки будет пешеходной, правда, как и остальные дороги, только в дни различных мероприятий. Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующий документ о внесении изменений в закон.

- Проезжая часть улицы Куйбышева будет перекрываться при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, в числе которых военные парады, шествия, фестивали, которые будут проводиться по решению органов местной власти, - говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Напомним, что в первый раз улицу Куйбышева сделали пешеходной во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Там проводились различные карнавальные шествия и другие культурно-развлекательные мероприятия. Идею сделать улицу Куйбышева пешеходной на все лето предложил местный житель. Его поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Потом глава Самары Елена Лапушкина предложила законопроект о введении временных ограничений на движение транспорта по улице Куйбышева. 4 июня депутаты Самарской губдумы одобрили эту инициативу во втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU