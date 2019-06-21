Экс-защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Рубине»
Защитник Виталий Денисов, который в прошлом сезоне выступал в «Крыльях Советов», продолжит карьеру в «Рубине». Его контракт с казанским клубом рассчитан на год, сообщает пресс-служба «Рубина».
Напомним, в «Крыльях» Денисов играл на правах аренды. Он принадлежал в тот момент московскому «Локомотиву». За самарцев защитник сборной Узбекистана выходил на поле в 17 матчах.
До этого Виталий Денисов играл за ЦСКА, нижегородский«Спартак» и днепропетровский «Днепр». В «Локомотиве» защитник играл с 2013 года, за это время он появлялся на поле 120 раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU