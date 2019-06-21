2019-06-21T09:36:32+03:00
Общество

Ко Дню памяти и скорби в "Крутых Ключах" появилась Аллея Славы

Информацию для стендов готовили школьники, которые сами собрали материалы о героях, в чью честь названы самарские улицы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На открытие приехал Владимир КошелевНа открытие приехал Владимир Кошелев
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В "Крутых Ключах" в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня открылась Аллея Боевой Славы. Информацию о героях для стендов искали школьники. Они составили целую Книгу памяти уже о своих прадедах – участниках войны. Чтобы подвиги Героев Советского Союза и России помнили современные дети, аллею сделали на третьем этаже в Школе № 7.

Один из героев Аллеи – Иван Финютин. Из танкового сражения под польским городом он вышел героем. Финютин остался в живых один из экипажа, но сумел нанести урон врагу. Сегодня его имя носит бульвар района Крутые Ключи. На открытие приехал внук Героя Советского Союза Ивана Финютина, депутат, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев.

- Без памяти и знания истории, через что прошли наши отцы и деды, прадеды, что они сделали в жизни для будущих поколений, для нас с вами, без этой основы мы обречены на провальное будущее, - сказал Владимир Кошелев. - Поэтому нам очень важно помнить, знать, что для нас сделали наши предки, чем они жертвовали, как они жили, и благодаря им нам есть, на что ориентироваться и к чему стремиться.

Имена Героев Советского Союза и России носят все улицы в районе "Крутые Ключи". Это - дань памяти об их подвигах и возможность каждый день напоминать о нем и детям, и взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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