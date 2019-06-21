Лихой заезд: в Кинеле пьяный водитель Land Cruiser влетел в мусорные баки и опрокинулся
В четверг, 20 июня, в Кинеле произошло «пьяное» ДТП. Там не очень трезвый водитель автомобиля Toyota Land Cruiser протаранил в частном секторе мусорные баки и упал на бок. Момент лихого заезда и его печальный конец зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
- Водитель внедорожника, находясь в сильном алкогольном опьянении, решил погарцевать на дороге. В итоге он врезался в площадку с мусорными контейнерами и опрокинулся на правый бок, - рассказали активисты «Ночного патруля».
На месте ДТП работали сотрудники МЧС, полиции и медики скорой помощи. В отношении нарушителя составили протокол. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
В Кинеле водитель внедорожника влетел в мусорные баки и завалился на бок.Видео: Ночной Патруль
ИСТОЧНИК KP.RU