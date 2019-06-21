2019-06-21T10:06:48+03:00
Спорт

Баскетболист «Самары» Дмитрий Халдеев сыграет за сборную России U20 на турнире в Македонии

Соревнования пройдут перед первенством Европы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дмитрий Халдеев. Фото: БК "Самара"Дмитрий Халдеев. Фото: БК "Самара"
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Игрок баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий Халдеев получил вызов в молодежную сборную России (U20) на турнир в Македонии. Соревнования пройдут перед первенством Европы. 21 июня Россия сыграет с Косово, 22 – с Черногорией, 23-с Македонией. Всего тренерский штаб вызвал на турнир 12 баскетболистов, сообщает пресс-служба БК «Самара».

- Тренерский штаб сборной U20 во главе со старшим тренером команды Антоном Юдиным взял в эту поездку 12 игроков. В их числе и центровой БК «Самара» Дмитрий Халдеев, - говорится в сообщении.

Первенство Европы для игроков не старше 20 лет пройдет 12-21 июля в Португалии. Сборной России надо занимать одно из призовых мест, чтобы вернуться в дивизион А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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