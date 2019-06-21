Самарский психоневрологический диспансер решили присоединить к областной психбольнице

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-21T10:29:03+03:00

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Самарский психоневрологический диспансер и Самарскую областную клиническую психиатрическую больницу ждут изменения. Их решили реорганизовать, присоединив одно медучреждение к другому. Соответствующее постановление об этом подписал и.о. губернатора Самарской области Виктор Кудряшов.

- Самарский психоневрологический диспансер будет присоединен к Самарской областной клинической психиатрической больнице. Штатная численность медучреждения будет увеличена на число штатных единиц присоединяемого заведения, - говорится в документе опубликованном на сайте регионального правительства.

Отметим, что психиатрическую больницу пополнят не все сотрудники диспансера. Главный врач, главный бухгалтер и другой медперсонал с дублирующими функциями будет распущен. Постановление вступило в силу со дня своего опубликования — 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU