2019-06-21T10:29:03+03:00
Общество

Самарский психоневрологический диспансер решили присоединить к областной психбольнице

Часть сотрудников диспансера сократят, а часть войдут в штат больницы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Психоневрологический диспансер реорганизуют, присоединив к областной психбольницеПсихоневрологический диспансер реорганизуют, присоединив к областной психбольницеФото: Яндекс.Карты
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Самарский психоневрологический диспансер и Самарскую областную клиническую психиатрическую больницу ждут изменения. Их решили реорганизовать, присоединив одно медучреждение к другому. Соответствующее постановление об этом подписал и.о. губернатора Самарской области Виктор Кудряшов.

- Самарский психоневрологический диспансер будет присоединен к Самарской областной клинической психиатрической больнице. Штатная численность медучреждения будет увеличена на число штатных единиц присоединяемого заведения, - говорится в документе опубликованном на сайте регионального правительства.

Отметим, что психиатрическую больницу пополнят не все сотрудники диспансера. Главный врач, главный бухгалтер и другой медперсонал с дублирующими функциями будет распущен. Постановление вступило в силу со дня своего опубликования — 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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