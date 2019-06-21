В Самаре разбираются в гибели экс-супругов, найденных с огнестрельными ранениями в иномарке на Смышляевском шоссе

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-21T10:48:28+03:00

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В Самаре правоохранители разбираются в гибели бывших супругов, которых 4 июня нашли в автомобиле Mitsubishi ASX на Смышляевском шоссе. На их телах были найдены огнестрельные ранения, пишет «Самарское обозрение».

По предварительным данным, погибшие — 57-летние местные жители. Когда их обнаружили, мужчина был уже мертв. Он был застрелен в голову из карабина «Соболь». Что касается женщины, то она была еще жива. Ее с огнестрельным ранением в живот доставили в больницу, где она скончалась. Предположительно, оружие принадлежало погибшему мужчине. Следователи предполагают, что он выстрелил в экс-супругу, которая, насколько известно, ранее занималась предпринимательской деятельностью, а потом покончил с собой.

В настоящее время правоохранителипроводят проверку по факту случившегося. Им предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU