2019-06-21T10:48:28+03:00
Общество

В Самаре разбираются в гибели экс-супругов, найденных с огнестрельными ранениями в иномарке на Смышляевском шоссе

Мужчина погиб на месте, а женщина скончалась в больнице
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
По факту двойного убийства на Смышляевском шоссе проводится проверкаПо факту двойного убийства на Смышляевском шоссе проводится проверкаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре правоохранители разбираются в гибели бывших супругов, которых 4 июня нашли в автомобиле Mitsubishi ASX на Смышляевском шоссе. На их телах были найдены огнестрельные ранения, пишет «Самарское обозрение».

По предварительным данным, погибшие — 57-летние местные жители. Когда их обнаружили, мужчина был уже мертв. Он был застрелен в голову из карабина «Соболь». Что касается женщины, то она была еще жива. Ее с огнестрельным ранением в живот доставили в больницу, где она скончалась. Предположительно, оружие принадлежало погибшему мужчине. Следователи предполагают, что он выстрелил в экс-супругу, которая, насколько известно, ранее занималась предпринимательской деятельностью, а потом покончил с собой.

В настоящее время правоохранителипроводят проверку по факту случившегося. Им предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»
«Самара Арене» продлили нулевую ставку налога на имущество
В Самаре на Свободы — Металлистов прохудилась «горячая» труба
Число бесплатных велоСТО в Самаре увеличилось: три новые точки открылись в парках
Пытался забрать 3 млн рублей с помощью записки: подробности нападения разбойника с гранатой на банк в Самаре
В Самаре на Демократической «Гранта» перевернулась после столкновения с иномаркой
В Самаре продолжают искать насильника, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса
Экс-футболист и известный блогер Евгений Савин подарил детям из Академии футбола имени Коноплева форму
В Самарской области инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебных подлогах
В Шигонском районе избрали нового главу администрации
В Самаре снесут самовольно построенный торговый павильон в парке 60-летия Советской власти
В Самаре на Нагорной «открыли» новый коммунальный фонтан
Большеглушицкая ЦРБ усиливает контроль за здоровьем земляков
Головин, Чеваренков и Числов покинули баскетбольный клуб «Самара»
Самарский психоневрологический диспансер решили присоединить к областной психбольнице
Баскетболист «Самары» Дмитрий Халдеев сыграет за сборную России U20 на турнире в Македонии
Лихой заезд: в Кинеле пьяный водитель Land Cruiser влетел в мусорные баки и опрокинулся
Выехал на «встречку»: массовую аварию под Самарой, где пострадали три человека, спровоцировал водитель Mitsubishi
Ко Дню памяти и скорби в "Крутых Ключах" появилась Аллея Славы
Экс-защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Рубине»
Улица Куйбышева в Самаре будет пешеходной, но не во все дни
В Самаре дорожные полицейские могут стать тайными пассажирами автобусов