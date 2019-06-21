Головин, Чеваренков и Числов покинули баскетбольный клуб «Самара»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-21T11:35:34+03:00

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Баскетбольный клуб «Самара» покинули сразу три ветерана команды. Контракты с волжским клубом закончились у Дмитрия Головина, Артема Чеваренкова и Максима Числова. Они продолжат карьеру в других клубах, сообщает пресс-служба БК «Самара».

- Уже известно, что Артем Чеваренков продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале», Максим Числов - в «Куполе-Родники», а Дмитрий Головин - в «Востоке-65». Мы благодарим парней за годы, проведенные в «Самаре», и их вклад в успехи нашего клуба. Желаем им успеха в новых командах! – говорится в сообщении клуба, опубликованном в официальной группе Вконтакте.

Фото: БК "Самара"

Артем Чеваренков играл за «Самару» на протяжении шести сезонов. Он прошел все ступени от юношеской команды до основной и выигрывал с «Самарой» медали первенства ДЮБЛ, Единой молодежной лиги ВТБ и Суперлиги.

Головин и Числов родились в Самаре и вернулись сюда в 2016 году. Оба сыграли больше 100 матчей за команду и помогли «Самаре» выиграть сначала «серебро», а потом и «золото» Суперлиги.

Фото: БК "Самара"

ИСТОЧНИК KP.RU