2019-06-21T11:10:28+03:00
Общество

Большеглушицкая ЦРБ усиливает контроль за здоровьем земляков

В этой больнице принципы пациентоориентированности не нужно развивать специально: когда медик живет рядом с пациентом, он автоматически превращается в семейного врача
Анна ФЕДОРОВА
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Николай Юрицин уверен в профессионализме своих коллег.Николай Юрицин уверен в профессионализме своих коллег.Фото: Архив "КП"
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В 19 селах Большеглушицкого района проживают 18 тысяч сельчан, и удаленность от центра никак не влияет на их самочувствие - специалисты ЦРБ бдительно следят за здоровьем своих земляков. Магомету не обязательно идти к горе - если пациент долго не кажет носа в поликлинику, «гора» может нагрянуть и на дом.

- Два года назад мы сформировали мобильные бригады врачей, которые ездят по 19 селам района, в том числе и по субботам, - рассказал главный врач Большеглушицкой ЦРБ Николай Юрицин. - Они проводят скрининговые обследования людей, не попавших на диспансеризацию по возрасту, своевременно выявляя проблемы.

В этом году выездная работа стала еще активнее: ЦРБ приобрела автомобиль для гериатрической службы. Как в любой сельской местности, пожилых людей много - молодежь уезжает в город, тогда как старики, наоборот, возвращаются к истокам. В почтенном возрасте, когда помощь медиков нужнее, чем когда-либо, в больницу не наездишься. Что ж, гериатр может приехать сам! Кстати, автопарк медицинского учреждения пополнился еще одной единицей техники - новой «неотложкой».

Но чтобы не доводить своих пациентов до необходимости экстренной помощи, здесь ведется плановая работа.

- Мы продолжаем практику привлечения областных специалистов, - говорит Николай Сергеевич. - Совсем недавно около 15 человек были отправлены в больницу имени Середавина на оперативное коронарное вмешательство.

Сначала мы сами отобрали жителей по показаниям, потом пригласили кардиохирурга, который подтвердил необходимость операции, выдал направления и определил сроки госпитализации. То есть нашим сельчанам пришлось ездить в Самару не многократно, а только раз - на операцию. Сейчас набираем новую группу.

Чтобы попасть на прием к местным врачам, сельчанам не нужно толпиться у окошка регистратуры, каждый пациент может записаться онлайн, выбрав для себя удобное «окно» для посещения доктора. Врач тоже ведет электронную запись - именно он теперь выдает на приеме все направления на анализы, УЗИ, рентген. Причем к системе подключена не только ЦРБ, но и периферия - приезжая из отделенного села, пациент уже имеет электронные талоны на все необходимые процедуры.

Коллектив ЦРБ действительно переживает за каждого пациента. Наверное, потому что здесь все на виду и работа любого - будь то учитель, тракторист или врач - видна как на ладони. Поздравляем большеглушицких медиков с профессиональным праздником! Так держать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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