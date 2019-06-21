2019-06-21T11:06:03+03:00
Общество

В Самаре на Нагорной «открыли» новый коммунальный фонтан

Утечка произошла в ходе гидравлических испытаний теплосетей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Струя воды выбила люк и устремилась высоко вверх / Фото: ГТРК СамараСтруя воды выбила люк и устремилась высоко вверх / Фото: ГТРК Самара
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Утром в пятницу, 21 июня, в Самаре «открыли» новый фонтан. Он, выбив люк, забил на пересечении улиц Нагорной и Путиловской.

- Порыв трубопровода произошел в районе дома № 123 по улице Нагорной в ходе гидравлических испытаний. Сотрудники предприятия тепловых сетей отключили подачу теплоносителя и выставили ограждение. Сейчас на месте происшествия проводятся ремонтные работы, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в компании «Т Плюс».

Напомним, что 20 июня в Самаре стартовал очередной этап гидравлических испытаний. Они как раз направлены на выявление слабых мест. Проверка теплосетей продлится до 3 июля. В этот период жители части Кировского района будут сидеть без горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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