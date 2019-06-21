2019-06-21T12:08:47+03:00
Происшествия

В Самарской области инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебных подлогах

По данным фактам были заведены уголовные дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи выясняют все обстоятельства преступленийСледователи выясняют все обстоятельства преступленийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области правоохранители возбудили уголовные дела в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы Центра ГИМС МЧС по Самарской области» и фельдшера медпункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.

- По версии следствия, в мае этого года 51-летний инспектор ГИМС незаконно привлек к административной ответственности гражданина за якобы совершенное правонарушение на реке Волге. Также он внес в документы ложные сведения о данном нарушении, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Что касается 30-летнего фельдшера, то он в мае 2019 года был пойман на фальсификации данных о прохождении сотрудниками транспортной компании медицинских осмотров перед рейсами. Преступления выявили сотрудники УГ МВД России по ПФО.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства данных происшествий. Кроме того, как отмечают следователи, в ближайшее время в адрес руководства ГИМС и медучреждения будут направлены представления с требованием усилить контроль за работой подчиненных и не допускать больше подобных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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