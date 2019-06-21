В Самаре продолжают искать насильника, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-21T12:55:32+03:00

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В Самаре и области продолжают разыскивать преступника, который 20 января этого года напал на 32-летнюю женщину. Напомним, преступление сексуального характера произошло с 7:30 до 8:00 в гаражном массиве в районе дома № 20 на проспекте Карла Маркса.

- Предполагаемого преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас устанавливаются очевидцы происшествия и владельцы автомобилей с видеорегистраторами, которые могли находиться в указанное время рядом с местом преступления, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, славянской внешности, рост 180 см, среднего телосложения, темно-русые или черного цвета волосы, которые свисали за ушами примерно на 2 см. Темно-карие широкие глаза, брови средние темные, лицо вытянутое овальное, щеки почти впалые, голос низкий немного хриплый, речь без акцента. Преступник был одет в темно-синюю или черную куртку с капюшоном, темные брюки, черные перчатки (не кожаные).

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности нападавшего или о его местонахождении, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-74-06, 89370627007, 8 (846373-76-40, 8 (846) 373-77-01, 8 (846) 373-73-51 или 020 (102).

Розыск насильника в Самаре .

ИСТОЧНИК KP.RU