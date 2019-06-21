Пытался забрать 3 млн рублей с помощью записки: подробности нападения разбойника с гранатой на банк в Самаре

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-21T13:36:08+03:00

Мужчина пришел в банк с гранатой и с помощью записки потребовал 3 млн рублей Фото: скриншот с видео

Преступник действовал вместе с сообщником — товарищ ждал в машине и увез его после провала «операции» [видео]

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Стали известны подробности нападения на банк на улице Вилоновской в Самаре, которое произошло 24 мая. Как ранее писала «Комсомольская правда - Самара», в тот день в офис финансовой организации зашел мужчина и, угрожая гранатой, потребовал отдать ему деньги. Действовал преступник с сообщником, который ждал его в машине.

- Злоумышленники замаскировали отечественный автомобиль под иномарку и установили на нем два разных госзнака. Подъехав на машине к отделению банка, один из мужчин зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать ему 3 миллиона рублей. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, преступник скрылся, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Преступление попало на камеры видеонаблюдения, поэтому полицейским удалось быстро установить направление движения подозреваемых. Злоумышленников нашли в одном из поселков региона спустя сутки после нападения на банк.

Кроме того, в дальнейшем стражи порядка обнаружили в Железнодорожном районе Самары два госзнака с машины преступников и сумку, которая находилась в руках у одного из них. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые находятся под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/715932" frameborder="0"></iframe> Нападение разбойника с гранатой и запиской на банк в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU