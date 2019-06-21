Число бесплатных велоСТО в Самаре увеличилось: три новые точки открылись в парках

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-21T14:00:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Велосипедные станции техобслуживания позволяют самостоятельно совершить мелкий ремонт велосипеда и подкачать колеса, даже если у вас с собой в пути не оказалось необходимых инструментов. Каждая станция велоСТО представляет собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самого необходимого инвентаря – насосом, отверткой, гаечными ключами разных размеров.

Проект по установке в Самаре бесплатных велоСТО был запущен компанией МТС в прошлом году и поначалу включал две станции: одна располагалась возле входа в парк Гагарина по Московскому шоссе, а вторая – рядом с центральным входом в Струковский сад на ул.Куйбышева. Этим летом к ним добавились точки в парках им.50-летия Октября и Дружбы, а в парке Гагарина была установлена еще одна велоСТО рядом с пунктом проката из-за большого велосипедного трафика.

Все конструкции с инструментами установлены либо под камерами видеонаблюдения, либо по маршрутам патрулирования сотрудников полиции, чтобы избежать вандализма.

Новости партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU