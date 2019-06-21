2019-06-21T14:00:56+03:00
Умные вещи

Число бесплатных велоСТО в Самаре увеличилось: три новые точки открылись в парках

Теперь велосипедисты могут получить «первую помощь» во всех популярных парках города
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Велосипедные станции техобслуживания позволяют самостоятельно совершить мелкий ремонт велосипеда и подкачать колеса, даже если у вас с собой в пути не оказалось необходимых инструментов. Каждая станция велоСТО представляет собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самого необходимого инвентаря – насосом, отверткой, гаечными ключами разных размеров.

Проект по установке в Самаре бесплатных велоСТО был запущен компанией МТС в прошлом году и поначалу включал две станции: одна располагалась возле входа в парк Гагарина по Московскому шоссе, а вторая – рядом с центральным входом в Струковский сад на ул.Куйбышева. Этим летом к ним добавились точки в парках им.50-летия Октября и Дружбы, а в парке Гагарина была установлена еще одна велоСТО рядом с пунктом проката из-за большого велосипедного трафика.

Все конструкции с инструментами установлены либо под камерами видеонаблюдения, либо по маршрутам патрулирования сотрудников полиции, чтобы избежать вандализма.

Новости партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»
«Самара Арене» продлили нулевую ставку налога на имущество
В Самаре на Свободы — Металлистов прохудилась «горячая» труба
Пытался забрать 3 млн рублей с помощью записки: подробности нападения разбойника с гранатой на банк в Самаре
В Самаре на Демократической «Гранта» перевернулась после столкновения с иномаркой
В Самаре продолжают искать насильника, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса
Экс-футболист и известный блогер Евгений Савин подарил детям из Академии футбола имени Коноплева форму
В Самарской области инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебных подлогах
В Шигонском районе избрали нового главу администрации
В Самаре снесут самовольно построенный торговый павильон в парке 60-летия Советской власти
В Самаре на Нагорной «открыли» новый коммунальный фонтан
Большеглушицкая ЦРБ усиливает контроль за здоровьем земляков
Головин, Чеваренков и Числов покинули баскетбольный клуб «Самара»
В Самаре разбираются в гибели экс-супругов, найденных с огнестрельными ранениями в иномарке на Смышляевском шоссе
Самарский психоневрологический диспансер решили присоединить к областной психбольнице
Баскетболист «Самары» Дмитрий Халдеев сыграет за сборную России U20 на турнире в Македонии
Лихой заезд: в Кинеле пьяный водитель Land Cruiser влетел в мусорные баки и опрокинулся
Выехал на «встречку»: массовую аварию под Самарой, где пострадали три человека, спровоцировал водитель Mitsubishi
Ко Дню памяти и скорби в "Крутых Ключах" появилась Аллея Славы
Экс-защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Рубине»
Улица Куйбышева в Самаре будет пешеходной, но не во все дни
В Самаре дорожные полицейские могут стать тайными пассажирами автобусов