В Самаре на Свободы — Металлистов прохудилась «горячая» труба
В пятницу, 21 июня, в Самаре на пересечении улиц Свободы и Металлистов произошла утечка на трубе горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.
- Слабое место на теплосети было выявлено во время опрессовки. Сейчас специалисты локализовали утечку и занимаются устранением повреждения трубопровода, - рассказали представители предприятия.
Напомним, что очередной этап гидравлических испытаний в Самаре будет проводиться с 20 июня до 3 июля. В ходе их проведения теплоэнергетики будут выявлять все слабые места на теплосетях и оперативно их устранять.
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ИСТОЧНИК KP.RU