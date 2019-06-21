2019-06-21T14:20:42+03:00
Общество

«Самара Арене» продлили нулевую ставку налога на имущество

Соответствующие послабления для стадиона в закон одобрил региональный кабинет министров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благодаря налоговым послаблениям стадион сможет рассчитывать на поддержку из федерального бюджетаБлагодаря налоговым послаблениям стадион сможет рассчитывать на поддержку из федерального бюджетаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Стадиону «Самара Арена» продлили льготную процентную ставку по налогу на имущество. Областной кабинет министров в пятницу, 21 июня, одобрил соответствующий законопроект.

- Налоговые послабления дадут возможность более эффективно использовать наследие ЧМ-2018. Кроме того, их наличие является одним из условий для предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на содержание стадиона, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Теперь законопроект должны рассмотреть депутаты. Он поступит для обсуждения в Самарскую губернскую думу в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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