В Тольятти 5-летняя девочка вышла из-за припаркованных машин на дорогу и попала под колеса «Приоры»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-21T14:38:56+03:00

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В четверг, 20 июня, около 12:40 в Тольятти на улице Свердлова произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там в районе дома № 37 водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 5-летнюю девочку.

- 22-летний автомобилист двигался со стороны улицы Революционной в направлении Московского проспекта. В этом время на проезжую часть из-за припаркованных машин вышла девочка. Избежать столкновения не удалось, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате происшествия малышка получила различные травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение. По данным полицейских, девочка была на прогулке в сопровождении родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU