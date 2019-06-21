В Самаре на перекрестке Владимирской и Чернореченской ставят светофор

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-21T14:54:43+03:00

Он будет обычный, без кнопки для пешеходов

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В Самаре на пересечении улиц Владимирской и Чернореченской устанавливают светофор. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

- Светофор будет обычный, без кнопки для перехода пешеходов. На перекрестках именно такие и ставятся, - отметили представители департамента транспорта Самары в Твиттере.

Горожане заметили также, что на опубликованном в сети фото, где рабочие монтируют светофор, полуразрушенный тротуар. В департаменте городского хозяйства и экологии Самары в ответ на это пообещали, что тротуар на пересечении Владимирской и Чернореченской включат в план работ. Его отремонтируют по мере финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU