В Тольятти пойманного на взятке экс-военкома приговорили к 6 годам 10 месяцем колонии

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-21T15:14:21+03:00

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В пятницу, 21 июня, Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор бывшему городскому военкому Игорю Попову, которого обвиняли в получении взятки в 2 миллиона рублей. Служители Фемиды признали его виновным. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили в прокуратуре Автозаводского района, которая представляла гособвинение.

- Вина Игоря Попова была доказана в полном объеме. Ему было назначено 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом занимать определенные должности на срок 3 года. Также ему придется заплатить штраф в 2 миллиона рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что Игоря Попова задержали 8 июля 2015 года в собственном кабинете. Его поймали на получении взятки от своего подчиненного Евгения Лисянского за попустительство по службе. Посредником при этом выступил Николай Ксенафонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU