2019-06-21T15:27:30+03:00
Общество

В Самаре до 8 июля будет закрыто движение по улице Тушинской

Ограничения связаны с ремонтом канализационных сетей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд закрыли на участке протяженностью 25 метровПроезд закрыли на участке протяженностью 25 метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре ввели временный запрет на движение по улице Тушинской. Проезд закрыли от улицы Аэродромной на участке протяженностью 25 метров в сторону улицы Партизанской.

- Ограничение на движение транспорта связано с ремонтом канализационных систем, которые проводят сотрудники Самарских коммунальных систем». Оно будет действовать до 17:00 8 июля, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут своего следования.

Временная схема перекрытия движения транспорта

Временная схема перекрытия движения транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU

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