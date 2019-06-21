В Самаре до 8 июля будет закрыто движение по улице Тушинской

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-21T15:27:30+03:00

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В Самаре ввели временный запрет на движение по улице Тушинской. Проезд закрыли от улицы Аэродромной на участке протяженностью 25 метров в сторону улицы Партизанской.

- Ограничение на движение транспорта связано с ремонтом канализационных систем, которые проводят сотрудники Самарских коммунальных систем». Оно будет действовать до 17:00 8 июля, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут своего следования.

Временная схема перекрытия движения транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU