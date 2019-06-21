В аэропорту Курумоч в багаже пассажиров нашли алычу и персики с насекомыми-вредителями

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-21T16:01:50+03:00

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Инспекторы Россельхознадзора нашли в багаже у пассажиров аэропорта Курумоч подкарантинные алычи и персики. Их пытались ввезти в 63 регион из Азербайджана и Таджикистана.

- Изъятая продукция была направлена на экспертизу. Она показала, что в 2 пробах алычи содержатся вредные организмы — восточная плодожорка, а в образце персиков — калифорнийская щитовка, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают специалисты ведомства, восточная плодожорка относится к опасным вредителям плодовых культур, а калифорнийская щитовка паразитирует на плодовых и декоративных культурах, из-за чего они хуже развиваются и медленнее вызревают.

ИСТОЧНИК KP.RU