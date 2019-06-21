В Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду из-за работ по врезке трубы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-21T16:14:47+03:00

Воды в домах жителей Куйбышевского района не будет с утра 24 июня Фото: Архив "КП"

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В начале следующей рабочей недели жители части Куйбышевского района Самары останутся без холодной воды. Ее отключат на время проведения работ по врезке трубы диаметром 700 мм к насосной станции подкачки на улице Медицинской.

- Холодная вода будет отключена с 10:00 понедельника, 24 июня. Работы планируется завершить в первой половине дня 25 июня. После этого будет проведена промывка и обработка водовода, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Без холодной воды придется посидеть жителями следующих домов: улица Бакинская, 1-38; улица Грозненская, 4-69; Пугачевский тракт, 16-66; улица Фасадная, 1-28; улица Кишиневская, 1-22; улица Зеленая, 5-25; улица Нефтяников, 4-49; 40 лет пионерии, 4-23; улица Стадионная, 1-4; улица Калининградская, 1-52; Молодежный переулок, 3-22; улица Рижская, 5-9; переулок Строителей, 3-11; улица Молдавская, 3-22; Торговый переулок, 3-28; улица Медицинская, 1-17. На время проведения работ жителям предоставят бойлеры. Адреса их расстановки пока не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU