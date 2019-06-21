"Это не наши помидоры!" Жителей Сызрани возмутила наглость предприимчивых продавцов
Жителей Сызрани возмутили продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Конечно же, по немаленьким ценам. Помидоры, которые предлагают предприимчивые торговцы, бурые и бледно-розовые. И, будто бы, выращены в теплицах Засызрана. Местные журналисты КТВ -луч провели расследование, и выяснили, что скорее всего покупателей пытаются обмануть.
- Это неправда, плоды все еще зеленые, да, они крупные, но незрелые, - поделилась с работниками пера женщина, у которой в семье секрет выращивания "сызранской розовой" передают из поколения в поколение.
По словам эксперта, сейчас могут продавать тепличные местные огурцы. А вот помидоры начнут появляться, когда начнется снижение цены на огурцы. Сейчас они на рынке стоят около 100 рублей за килограмм.
ИСТОЧНИК KP.RU