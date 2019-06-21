"Это не наши помидоры!" Жителей Сызрани возмутила наглость предприимчивых продавцов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-21T17:31:40+03:00

Они уверены, что представленные на прилавках сызранские томаты на самом деле фальшивка

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Жителей Сызрани возмутили продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Конечно же, по немаленьким ценам. Помидоры, которые предлагают предприимчивые торговцы, бурые и бледно-розовые. И, будто бы, выращены в теплицах Засызрана. Местные журналисты КТВ -луч провели расследование, и выяснили, что скорее всего покупателей пытаются обмануть.

- Это неправда, плоды все еще зеленые, да, они крупные, но незрелые, - поделилась с работниками пера женщина, у которой в семье секрет выращивания "сызранской розовой" передают из поколения в поколение.

По словам эксперта, сейчас могут продавать тепличные местные огурцы. А вот помидоры начнут появляться, когда начнется снижение цены на огурцы. Сейчас они на рынке стоят около 100 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU