2019-06-21T17:31:40+03:00
Общество

"Это не наши помидоры!" Жителей Сызрани возмутила наглость предприимчивых продавцов

Они уверены, что представленные на прилавках сызранские томаты на самом деле фальшивка
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Спелых местных помидор быть не можетСпелых местных помидор быть не может
Изменить размер текста:

Жителей Сызрани возмутили продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Конечно же, по немаленьким ценам. Помидоры, которые предлагают предприимчивые торговцы, бурые и бледно-розовые. И, будто бы, выращены в теплицах Засызрана. Местные журналисты КТВ -луч провели расследование, и выяснили, что скорее всего покупателей пытаются обмануть.

- Это неправда, плоды все еще зеленые, да, они крупные, но незрелые, - поделилась с работниками пера женщина, у которой в семье секрет выращивания "сызранской розовой" передают из поколения в поколение.

По словам эксперта, сейчас могут продавать тепличные местные огурцы. А вот помидоры начнут появляться, когда начнется снижение цены на огурцы. Сейчас они на рынке стоят около 100 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре пожарные выезжали в школу №36 из-за сработавшей сигнализации
Александр Самедов не будет играть за «Крылья Советов»
В Самаре на месяц закроют проезд по улице Шоссейной
В Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду из-за работ по врезке трубы
В аэропорту Курумоч в багаже пассажиров нашли алычу и персики с насекомыми-вредителями
Космонавт Олег Кононенко отмечает день рождения прямо на орбите уже в третий раз
Пенсионера, который пропал по пути из Чапаевска в Новокуйбышевск, нашли мертвым
В Самаре до 8 июля будет закрыто движение по улице Тушинской
В Тольятти пойманного на взятке экс-военкома приговорили к 6 годам 10 месяцем колонии
В Самаре на перекрестке Владимирской и Чернореченской ставят светофор
В Тольятти 5-летняя девочка вышла из-за припаркованных машин на дорогу и попала под колеса «Приоры»
На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»
«Самара Арене» продлили нулевую ставку налога на имущество
В Самаре на Свободы — Металлистов прохудилась «горячая» труба