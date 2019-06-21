2019-06-21T17:54:32+03:00
Происшествия

В Самаре пожарные выезжали в школу №36 из-за сработавшей сигнализации

Сотрудники МЧС были готовы ликвидировать самое опасное возгорание, но их услуги не понадобились
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре в школу приезжали пожарныеВ Самаре в школу приезжали пожарные
Изменить размер текста:

В Самаре пожарным в пятницу пришлось съездить в школу №36 на ул. Карла Маркса. Здесь сработала пожарная сигнализация. Сотрудники сразу отправились на вызов, которому присвоили повышенный ранг Пожар 2. Правда, все обошлось.

- Оказалось, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Это мы выяснили, уже прибыв на место, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Сообщение о возможном пожаре в школе поступило в 16.57. Также сообщается, что эвакуировать никого не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парад оркестров и мажоретки: в Самаре пройдет праздник в честь "Вальса на сопках Маньчжурии"
"Они звонят с банковских номеров": жителей Самары предупреждают о мошенниках, ворующих деньги с карт
"Это не наши помидоры!" Жителей Сызрани возмутила наглость предприимчивых продавцов
Александр Самедов не будет играть за «Крылья Советов»
В Самаре на месяц закроют проезд по улице Шоссейной
В Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду из-за работ по врезке трубы
В аэропорту Курумоч в багаже пассажиров нашли алычу и персики с насекомыми-вредителями
Космонавт Олег Кононенко отмечает день рождения прямо на орбите уже в третий раз
Пенсионера, который пропал по пути из Чапаевска в Новокуйбышевск, нашли мертвым
В Самаре до 8 июля будет закрыто движение по улице Тушинской
В Тольятти пойманного на взятке экс-военкома приговорили к 6 годам 10 месяцем колонии
В Самаре на перекрестке Владимирской и Чернореченской ставят светофор
В Тольятти 5-летняя девочка вышла из-за припаркованных машин на дорогу и попала под колеса «Приоры»
На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»
«Самара Арене» продлили нулевую ставку налога на имущество
В Самаре на Свободы — Металлистов прохудилась «горячая» труба