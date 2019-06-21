В Самаре пожарные выезжали в школу №36 из-за сработавшей сигнализации
Сотрудники МЧС были готовы ликвидировать самое опасное возгорание, но их услуги не понадобились
В Самаре в школу приезжали пожарные
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В Самаре пожарным в пятницу пришлось съездить в школу №36 на ул. Карла Маркса. Здесь сработала пожарная сигнализация. Сотрудники сразу отправились на вызов, которому присвоили повышенный ранг Пожар 2. Правда, все обошлось.
- Оказалось, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Это мы выяснили, уже прибыв на место, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Сообщение о возможном пожаре в школе поступило в 16.57. Также сообщается, что эвакуировать никого не пришлось.
ИСТОЧНИК KP.RU