В Самаре пожарные выезжали в школу №36 из-за сработавшей сигнализации

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-21T17:54:32+03:00

Сотрудники МЧС были готовы ликвидировать самое опасное возгорание, но их услуги не понадобились

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В Самаре пожарным в пятницу пришлось съездить в школу №36 на ул. Карла Маркса. Здесь сработала пожарная сигнализация. Сотрудники сразу отправились на вызов, которому присвоили повышенный ранг Пожар 2. Правда, все обошлось.

- Оказалось, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Это мы выяснили, уже прибыв на место, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Сообщение о возможном пожаре в школе поступило в 16.57. Также сообщается, что эвакуировать никого не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU