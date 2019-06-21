Парад оркестров и мажоретки: в Самаре пройдет праздник в честь "Вальса на сопках Маньчжурии"

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-21T20:32:33+03:00

Это произведение впервые было исполнено в Струковском саду в Самаре, здесь же оно прохвучит спустя больше сотни лет

Изменить размер текста: A A

В Самаре 30 июня пройдет фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии". Мероприятие посвятят первому исполнению знаменитого произведения, которое состоялось весной 1907 года в Струковском саду. Тогда мелодию исполнил военный оркестр 214-го Мокшанского полка, расквартированный в Самаре.

В честь этого события в Самаре пройдет парад оркестров. Исполнители двинутся в путь по улице Куйбышева, которая опять станет пешеходной. В колонну встанут музыканты, группы барабанщиц и мажореток. Они пройдут от площади Революции до Струковского сада. С 17.00 начнутся фестивальные программы на трех локациях: в Стрруковском саду, на Некрасовском и Маяковском спусках на набережной.

А в 19.30 в Струкачах снова прозвучит Вальс на сопках Маньчжурии - его исполнят одновременно все участники фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU